Симферополь, 23 апреля 2022, 08:08 — REGNUM Рекордных отметок достигли запасы воды в водохранилищах естественного стока в Крыму. Об этом 23 апреля сообщил заместитель главы Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев в беседе с РИА Новости.
Кангиев пояснил, что запасы в водохранилищах естественного стока пополнялись за счёт паводков и обильных осадков, и к настоящему времени достигли рекордных показателей.
По словам Кангиева, за последний год наполняемость водохранилищ возросла почти в три раза. Из-за обильных осадков приходится даже периодически сбрасывать воду, чтобы избежать их переполнения.
Ранее ИА REGNUM сообщало о заполнении водой Северо-Крымского канала.
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