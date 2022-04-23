Симферополь, 23 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Рекордных отметок достигли запасы воды в водохранилищах естественного стока в Крыму. Об этом 23 апреля сообщил заместитель главы Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев в беседе с РИА Новости.

Дмитрий Скляренко Партизанское водохранилище. Крым

Кангиев пояснил, что запасы в водохранилищах естественного стока пополнялись за счёт паводков и обильных осадков, и к настоящему времени достигли рекордных показателей.

По словам Кангиева, за последний год наполняемость водохранилищ возросла почти в три раза. Из-за обильных осадков приходится даже периодически сбрасывать воду, чтобы избежать их переполнения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заполнении водой Северо-Крымского канала.