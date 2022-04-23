Москва, 23 апреля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. О героических действиях начальника филиала военного госпиталя майора медицинской службы Роберта Байрамбекова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 23 апреля в Минобороны России.

Минобороны России Начальник филиала военного госпиталя майор медицинской службы Роберт Байрамбеков

Отмечается, что майор с первых дней спецоперации организует медицинское обеспечение в одной из группировок российских ВС, а также в подчиненных медицинских подразделениях.

«В целях обеспечения своевременной эвакуации раненых военнослужащих организовал взаимодействие вверенных медицинских подразделений с авиационными подразделениями группировки. Лично участвовал в обеспечении подразделений и воинских частей медицинским имуществом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Байрамбеков руководил медицинским отрядом во время нанесения киевскими боевиками сосредоточенного огневого удара по одному из аэродромов, который находится под контролем войск ВС РФ.

При этом отмечается, что в результате грамотных действий майора и его подчиненных с аэродрома оперативно было эвакуировано 15 российских военнослужащих с ранениями различной степени тяжести, при этом потерь в личном составе медицинского отряда, а также среди раненых допущено не было.

«За время проведения специальной военной операции организовал непрерывное управление подчиненными силами с пункта управления медицинского обеспечения, в ходе которого было эвакуировано более 600 военнослужащих», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специалисты по диверсиям из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) были переброшены во Львовскую область.