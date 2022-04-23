Москва, , 08:04 — REGNUM Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) РФ подготовило перечень товаров, в отношении которых будет допущен параллельный импорт — без разрешения правообладателя. Об этом 23 апреля пишут «Известия» со ссылкой на приказ ведомства.

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Соответствующий документ подписал министр Денис Мантуров, приказ далее должен быть зарегистрирован в Министерстве юстиции. «Известиям» в Минпромторге РФ подтвердили подлинность документа.

В списке — более 50 групп товаров и порядка 200 брендов: одежда, текстиль, оборудование, механические устройства, парфюмерия, компьютеры, бытовая техника, телефоны.

Так, Минпромторг разрешил параллельный импорт смартфонов, наушников и часов Apple, гаджетов и электроники Nokia, Samsung, Siemens, Sony, HP.

В перечень вошли и автомобильные бренды Land Rover, Tesla, Jaguar, Jeep, Bently, Chrysler, Chevrolet и другие.

Также министерство разрешило ввоз ряда автокомплектующих: двигателей Cummins, Hyundai, Deutz, Volkswagen, Nissan, Toyota, Volvo, Scania. А также шин Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear.