Сантьяго, , 07:58 — REGNUM Суд в Чили освободил мужчину, который бросил камень в чилийского президента Габриэля Борича в ходе его поездки в город Ла-Серена, сообщает газета La Tercera.

Флаг Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Издание сообщает, что суд признал задержание обвиняемого незаконным, так как отсутствовало обвинительное заявление. При этом чилийские власти не собирались подавать заявление на хулигана. Сам мужчина признался, что раскаивается в произошедшем. Он заявил, что делал это «не специально».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Чили задержали мужчину, бросавшего камень в президента Габриэля Борича. Отмечалось, что камень не попал в главу государства, а угодил в главу аппарата чилийского президента Матиаса Месу-Лопеандию. Повреждений политику камень не нанес.

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