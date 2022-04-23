Сантьяго, 23 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Суд в Чили освободил мужчину, который бросил камень в чилийского президента Габриэля Борича в ходе его поездки в город Ла-Серена, сообщает газета La Tercera.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Чили

Издание сообщает, что суд признал задержание обвиняемого незаконным, так как отсутствовало обвинительное заявление. При этом чилийские власти не собирались подавать заявление на хулигана. Сам мужчина признался, что раскаивается в произошедшем. Он заявил, что делал это «не специально».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Чили задержали мужчину, бросавшего камень в президента Габриэля Борича. Отмечалось, что камень не попал в главу государства, а угодил в главу аппарата чилийского президента Матиаса Месу-Лопеандию. Повреждений политику камень не нанес.