Братск, Иркутская область, 23 апреля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности серьёзного ДТП с маршрутным автобусом, случившегося сегодня, 23 апреля, в Братске.

МВД 22-04-23 11.46.13

Предварительно установлено, что утром около 08:35 местного времени на федеральной автодороге «Вилюй» произошло столкновение маршрутного микроавтобуса (55 маршрут) и лесовоза.

В результате аварии за медицинской помощью обратились четверо пассажиров маршрутки, водители травм не получили.

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Как сообщало ИА REGNUM, иркутские правоохранители обеспокоены увеличением числа ДТП в регионе: с 11 по 17 апреля на дорогах региона произошло 53 аварии, в которых семь человек погибли, 56 получили травмы различной степени тяжести.

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