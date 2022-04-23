Киев, , 07:53 — REGNUM Специалисты по диверсиям из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) переброшены во Львовскую область. Об этом стало известно РИА Новости от сотрудника силовых структур РФ, получившего информацию от источника в ВСУ.

Львов Brian Dell

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Так, в н.п. Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ из Херефорда (Великобритания) переброшены как минимум 2 группы военнослужащих, в составе одной группы — порядка 8−10 человек.

Речь идет о специалистах в области партизанской и диверсионной деятельности и в сфере вербовки агентуры для работы на враждебной территории. В зонах боевых действий чаще всего они действуют под видом работников гуманитарных организаций.