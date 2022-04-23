Иркутск, , 07:52 — REGNUM В Иркутской области на федеральной автодороге утром 23 апреля произошло столкновение микроавтобуса и лесовоза, пострадали четыре пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Лесовоз Ulkust.ru

пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области «Сегодня утром около 08:35 часов в городе Братске на федеральной автодороге «Вилюй» произошло столкновение маршрутного микроавтобуса (55-й маршрут) под управлением 44-летнего водителя и лесовоза под управлением 35-летнего водителя».

По информации ведомства, водители транспортных средств в результате ДТП не пострадали. Четверым пострадавшим пассажирам микроавтобуса была оказана медицинская помощь.

На месте произошедшего в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и эксперты. Прокуратура Братска по данному факту начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области мужчина после ДТП угнал автомобиль пострадавшей и пытался скрыться от полиции.

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