Иркутск, 23 апреля 2022, 07:52 — REGNUM В Иркутской области на федеральной автодороге утром 23 апреля произошло столкновение микроавтобуса и лесовоза, пострадали четыре пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, водители транспортных средств в результате ДТП не пострадали. Четверым пострадавшим пассажирам микроавтобуса была оказана медицинская помощь.
На месте произошедшего в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и эксперты. Прокуратура Братска по данному факту начала проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области мужчина после ДТП угнал автомобиль пострадавшей и пытался скрыться от полиции.
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