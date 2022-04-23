Москва, , 07:48 — REGNUM Пасхальный кулич, изготовленный в домашних условиях, за год подорожал почти на 30%. Об этом 23 апреля сообщила руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.

Кулич Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Подорожали ингредиенты, используемые при изготовлении кулича. Согласно подсчетам компании, средняя стоимость 1 кг муки в 2022 г. составляет 56,9 рубля (в 2021 г. — 42,5 рубля), 1 л коровьего молока — 78,8 руб. (64 руб.), 10 куриных яиц — 90 руб. (77,3 руб.).

Затраты на остальные продукты праздничного стола при этом остались на уровне 2021 года, передает РИА Новости.