Красноярск, , 07:46 — REGNUM Церемония открытия XXI молодёжных Дельфийских игр России состоится в Красноярске 23 апреля. Об этом сообщается на странице игр в социальной сети «Вкотнакте».

Церемония открытия Культурного проекта «Дельфийские игры – 2017» Фото предоставлено организаторами «Дельфийских игр»

Торжественное открытие состоится в ледовом дворце «Кристалл Арена», который был построен к XXIX Зимней Универсиаде 2019 года. Мероприятие пройдёт в форме масштабного концерта, в ходе которых гостей познакомят с историей игр.

В 2022 году в играх примет участие более 2500 молодых деятелей культуры. Артисты разных жанров поборются за награды в 34 номинациях.

Молодые деятели искусств ежегодно соревнуются в рамках Дельфийских игр в России с 1999 года. Игры проходят в разных городах России, в прошлый раз Красноярск принимал это культурно мероприятие в 2006 году.

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