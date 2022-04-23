Красноярск, 23 апреля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Церемония открытия XXI молодёжных Дельфийских игр России состоится в Красноярске 23 апреля. Об этом сообщается на странице игр в социальной сети «Вкотнакте».

Фото предоставлено организаторами «Дельфийских игр» Церемония открытия Культурного проекта «Дельфийские игры – 2017»

Торжественное открытие состоится в ледовом дворце «Кристалл Арена», который был построен к XXIX Зимней Универсиаде 2019 года. Мероприятие пройдёт в форме масштабного концерта, в ходе которых гостей познакомят с историей игр.

В 2022 году в играх примет участие более 2500 молодых деятелей культуры. Артисты разных жанров поборются за награды в 34 номинациях.

Молодые деятели искусств ежегодно соревнуются в рамках Дельфийских игр в России с 1999 года. Игры проходят в разных городах России, в прошлый раз Красноярск принимал это культурно мероприятие в 2006 году.