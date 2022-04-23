23 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Президент США Джо Байден снова заблудился в пространстве и поздоровался с невидимкой. Очередной его конфуз активно обсуждают в соцсетях.

Татьяна Иващенко, , 11:13 — REGNUM В соцсетях и телеграм-каналах распространяется очередное видео с конфузом президента США Джо Байдена.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

79-летний американский лидер в завершение своей речи в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) повернулся и попытался пожать руку пустоте.

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Несколько секунд он словно был дезориентирован в пространстве, затем широко улыбнулся, помахал слушателям рукой и удалился.

Это уже не первый подобный случай с Байденом. 14 апреля в штате Северная Каролина он, закончив речь с трибуны, повернулся вправо и сделал жест, как будто пожимает руку кому-то невидимому. После этого глава Белого дома не сразу понял, в какой стороне находится выход.

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Батарейки. Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Очередной конфуз Байдена обсудили подписчики группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации на Украине.

«Отберите у него кто-нибудь «красную» кнопку», — иронизирует G.

«В палату номер шесть ему пора», — поддержал шутку Z.

«Ну уже ставили бы позади Байдена человека», — предлагает Александр.

«Опять тонкий призрачный мир видит», — предположил Alek.

«Бедолага», — пожалел Байдена Алексей И.

«Это фиаско!» — комментирует Жанна И.

«Да дайте ему уже таблетки!» — призывает Максим К.

«И он ещё хочет на второй срок», — возмущена «Зрада П».

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«Как этот человек может страной управлять?» — недоумевает Александр.

«Это для всех пустота, а он явно кого-то видит», — шутит Алекс.

«Пока у них Бидон, Россия может спать спокойно», — поддержал шутку Андрей.

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«Еле ходит же», — заметила «Миру К».

«Ну наймите кого-нибудь, чтобы рядом стоял и руку пожал», — предложил выход из ситуации А.