Рим, , 07:37 — REGNUM Завершение украинского кризиса не входит в интересы властей США и Великобритании. Такое заявление сделал экс-начальник штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико в эфире телеканала La7.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трикарико отметил, что слово «переговоры» никогда не произносилось ни президентом США Джозефом Байденом, ни генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, ни госсекретарём США Энтони Блинкеном, ни премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Ни в одном из публичных и непубличных выступлений данных политиков ни разу не звучали слова «прекращение огня» или «переговоры».

По мнению экс-начальника штаба ВВС Италии, корень проблемы в том, что все названные им лица не стремятся к миру на Украине.

«Потому что они, очевидно, не хотят мира. Я знаю, о чем говорю. Джо Байден не хочет мира, и если его не хочет Джо Байден, то другие тоже его не хотят», — пояснил генерал Трикарико.

Экс-начальник штаба ВВС Италии добавил, что генсек НАТО Столтенберг является лишь «резонатором» Байдена, а Великобритания в своей «категоричности и агрессивности» оставила далеко позади американских политиков.

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