Рим, 23 апреля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Завершение украинского кризиса не входит в интересы властей США и Великобритании. Такое заявление сделал экс-начальник штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико в эфире телеканала La7.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Трикарико отметил, что слово «переговоры» никогда не произносилось ни президентом США Джозефом Байденом, ни генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, ни госсекретарём США Энтони Блинкеном, ни премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Ни в одном из публичных и непубличных выступлений данных политиков ни разу не звучали слова «прекращение огня» или «переговоры».

По мнению экс-начальника штаба ВВС Италии, корень проблемы в том, что все названные им лица не стремятся к миру на Украине.

«Потому что они, очевидно, не хотят мира. Я знаю, о чем говорю. Джо Байден не хочет мира, и если его не хочет Джо Байден, то другие тоже его не хотят», — пояснил генерал Трикарико.

Экс-начальник штаба ВВС Италии добавил, что генсек НАТО Столтенберг является лишь «резонатором» Байдена, а Великобритания в своей «категоричности и агрессивности» оставила далеко позади американских политиков.