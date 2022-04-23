Донецк, 23 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Долю снарядами калибра 122 мм. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:40 — н.п. Новомихайловка — н.п. Доля: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 5 мин.