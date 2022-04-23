Рим, 23 апреля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Руководство Великобритании и США не заинтересовано в завершении украинского кризиса. Об этом 23 апреля заявил экс-начальник штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико.

Joebiden.com Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Думаю, что корень проблемы вот в чем. Слово «переговоры» ни разу не прозвучало из уст Байдена, Столтенберга, Блинкена, Джонсона», — отметил он в эфире телеканала La7.

Он добавил, что в публичных выступлениях данных лиц не найти слов «прекращение огня» или «переговоры».

«Они, очевидно, не хотят мира … Байден не хочет мира, и если его не хочет, то и другие тоже его не хотят», — считает он.