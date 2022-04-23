Санкт-Петербург, 23 апреля 2022, 07:28 — REGNUM В Центральной военно-морской библиотеке в Санкт-Петербурге 22 апреля состоялась теоретическая (читательская) конференция «Военно-морской флот в произведениях русских и советских писателей-маринистов XIX–XX веков», в которой приняли участие сотрудники библиотеки и офицеры ВМФ — слушатели Военного института (дополнительного профессионального образования) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Слушатели академии участвовали в конференции в рамках освоения основной образовательной программы под руководством преподавателей кафедры военно-политической работы.
По завершении обсуждения сотрудники библиотеки провели для морских офицеров экскурсию по библиотеке.
Как сообщало ИА REGNUM, научно-практическую конференцию «Память сильнее оружия» открыл в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
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