Куала-Лумпур, , 07:28 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 482 человек. Также за минувшие сутки в королевстве выявили еще 6342 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 421 443 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 85 403 активных случая заболевания COVID-19. При этом 91 пациент находится в палатах реанимации, из них 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 23 апреля в Малайзии уже выздоровели и выписались из медучреждения 4 300 558 человек.