Тюмень, 23 апреля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Жителей Тюменской области оштрафовали на 3,2 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19 по прилёту из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве напоминают, что по прилёту в Россию все граждане РФ должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трёх дней с момента въезда. Тест не нужен лишь при условии вакцинации от коронавируса в течение последних 12 месяцев или перенесённом заболевании в последние шесть месяцев.

Отмечается, что с 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прибыло более 118 тысяч человек, и у 835 был выявлен COVID-19. Большинство прибывающих жителей региона разместили сведения о результатах теста, перенесённом заболевании или вакцинации на сайте госуслуг. На лиц, нарушивших требование, составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день судом рассмотрено 282 таких протокола, наложено штрафов на сумму 3 262 800 рублей.

Управление Роспотребнадзора Тюменской области напоминает, что с 1 апреля 2022 года жителям России и гражданам государств ЕАЭС не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Россию через сухопутные границы.