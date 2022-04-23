Донецк, , 07:27 — REGNUM Украинские каратели обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«5:45 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Зайцево (южное): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра», — заявили в представительстве.

Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время оценивается ущерб, нанесенный украинскими боевиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля украинские боевики обстреляли населенные пункты Горловка и Ясиноватая в ДНР. О пострадавших не сообщалось.