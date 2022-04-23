Донецк, 23 апреля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 5 мин. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:09 — н.п. Пески — г. Донецк (Вольво — Центр): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова выпустили по Горловке снаряды калибра 122 мм.