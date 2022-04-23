Москва, , 07:22 — REGNUM Как лучше готовить и есть пасхальный кулич, чтобы не навредить организму, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Пасхальные куличи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Перед праздником многие соблюдали строгий пост, поэтому в Пасху стоит придерживаться определенных правил.

«Начинать есть сладкие хлебобулочные изделия стоит постепенно. Не стоит сразу съедать большую порцию, так как для организма это большая нагрузка», — передает ее слова RT.

Также диетолог предложила альтернативный рецепт кулича для тех, кто придерживается правильного питания:

«Можно приготовить кулич на основе нежирного творога и 10-провентной сметаны, без масла, с натуральным сахарозаменителем… Лучше отказаться от сухофруктов, за счет сахарозаменителей он будет сладким».

Также она добавила, что кулич стоит есть «немного подсушенным» — в таком виде он усвоится лучше.