Москва, , 07:21 — REGNUM Первое включение роботизированного манипулятора ERA на внешней стороне российского модуля «Наука» Международной орбитальной станции запланировано на 28 апреля. Об этом сообщил ТАСС находящийся на станции космонавт космонавт Олег Артемьев.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru

Артемьев рассказал, что 28 апреля он совершит выход в открытый космос совместно с космонавтом Денисом Матвеевым. В ходе внекорабельной деятельности космонавты уберут чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции, смонтируют поручни, снимут блокировку механизма захвата концевых эффектов и начнут контролировать работу манипулятора.

Третий член экипажа российского сегмента МКС – Сергей Корсаков – будет оказывать поддержку с борта станции. Именно он будет управлять впервые запущенным манипулятором.

Дистанционно управляемый манипулятор ERA создан Европейским космическим агентством в рамках сотрудничества по проекту МКС. Манипулятор установлен на российском модуле «Наука», состыкованном с орбитальной станцией в июле 2021 года. ERA будет использоваться для работ за бортом МКС и поддержки космонавтов во время внекорабельной деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские космонавты первый раз за экспедицию выйдут в открытый космос