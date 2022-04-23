Донецк, , 07:17 — REGNUM ВСУ снова выпустили по Горловке снаряды калибра 122 мм. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:50 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Зайцево, выпустив 10 снарядов калибра 122 мм.

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