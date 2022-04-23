Тюмень, , 07:08 — REGNUM В Тюмени в связи с культурно-массовыми мероприятии 1 и 2 мая будет прекращено движение транспорта на некоторых улицах города. Об этом сообщает муниципальный департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Схема перекрытия улиц Тюмени на 1 мая Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Движение транспорта перекроют 1 мая с 16:00 по местному времени (14:00 мск) до 1:00 по местному времени 2 мая (23:00 1 мая мск) по следующим улицам: ул. Республики – на участке от ул. Перекопской до ул. Луначарского, ул. Ленина – от ул. Республики до ул. Перекопской; ул. Береговая – на участке от ул. Щербакова до ул. Поперечной; ул. Красноармейская – на участке от ул. Береговой до ул. Заозерной; ул. Поперечная – на участке от ул. Береговой до ул. Заозерной.

Власти Тюмени убедительно просят автомобилистов обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут.