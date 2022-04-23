Луганск, 23 апреля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки со стороны ВСУ зафиксировано два обстрела по н.п. Первомайск и н.п. Новоайдар в ЛНР с применением артиллерийских орудий. Об этом 23 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по н.п. Первомайск и н.п. Новоайдар с применением артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм (17 снарядов) и реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч» (6 снарядов)», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов в н.п. Первомайск повреждено три жилых дома.