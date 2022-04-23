Горловка, ДНР, , 07:07 — REGNUM Украинские вооруженные формирования обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике, 23 апреля сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Обстрел произошел в 06:30 по местному времени (совпадет с московским). По городу со стороны населенного пункта Новгородское было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ночь на 23 апреля украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 122 мм.

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