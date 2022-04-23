Тегеран, 23 апреля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. На следующий день после смертоносных инцидентов против студентов и верующих в Афганистане Иранская национальная комиссия (ICESCO) осудила теракты, заявив, что такие нападения усиливают ненависть общества к террористам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Ниже приводится полный текст заявления Национальной комиссии ICESCO при министерстве образования Исламской Республики Иран:

На этот раз экстремистские группировки, поддерживаемые американскими и колониальными державами, нагнетают исламофобию в мире. Террористы продемонстрировали свой страх перед знаниями и образованием. Ключевой целью их взрывов были школы как база мудрости против невежества.

Враги исламского единства должны знать, что каждая кровь мучеников льется на следующие более сильные поколения, а террористические акты только усиливают ненависть народа к американским, салафитским и реакционным силам.

Национальная комиссия ICESCO при министерстве образования Исламской Республики Иран осуждает террористический акт в школах Кабула и мученическую смерть ряда угнетенных афганских студентов-суннитов и шиитов во время священного месяца Рамадан, называя это очередным заговором с целью усиления исламофобии, раскола и реакционных идей в странах региона.