Тегеран, , 07:03 — REGNUM 22 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии объявил о планах организации международной выставки экспортных возможностей и потенциалов Исламской Республики в казахстанском Алматы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мехди Сафари заявил, что Иран обладает значительными торговыми возможностями в своих отношениях со странами Центральной Азии, особенно с Казахстаном.

В соответствии с лицензией Организации содействия торговле Ирана (TPOI) и совместным сотрудничеством ирано-казахстанской Объединенной торговой палаты, крупнейшая выставка Исламской Республики Иран в Центральной Азии пройдет 1−3 июля в Алматы (Казахстан).

Эта престижная выставка будет проводиться в области нефти, газа, нефтехимии, строительных материалов, энергетики и инженерных услуг (водоснабжение и электроснабжение), сельского хозяйства, промышленности, оборудования и машин, моющих средств, косметики, туризма, бытовой техники, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, ковров и ковровых покрытий, пищевой промышленности, а также птицеводства.