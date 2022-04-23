Тегеран, , 07:03 — REGNUM 22 апреля заместитель официального представителя движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани заявил, что правящее правительство Афганистана готово урегулировать с Ираном проблему водоснабжения провинции Гильменд (Хирманд). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

«Афганистан полностью привержен соблюдению всех ранее взятых на себя условий», — заявил афганский представитель. Самангани подчеркнул, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готово решить проблемы Ирана в этом отношении путем диалога.

Ранее министр иностранных дел временного правительства движения Амир Хан Муттаки в беседе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом приветствовал отправку экспертной делегации в Афганистан для изучения вопроса о правах на воду.

В ходе переговоров Муттаки поблагодарил правительство и народ Ирана за предоставление качественных услуг афганскому народу в трудные времена и подчеркнул, что Афганистан готов к дальнейшему расширению отношений с соседним Ираном.