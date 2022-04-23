Тегеран, , 07:25 — REGNUM 22 апреля представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде осудил взрыв в мечети Мавлави Секандар для мусульман-суннитов в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

Хатибзаде указал на серию террористических нападений в Афганистане за последние дни и назвал эскалацию насилия источником глубокой обеспокоенности. Представитель министерства иностранных дел Ирана пожелал «божественного милосердия» всем мученикам, а также терпения семьям погибших.

«Нападение на суннитскую мечеть в провинции Кундуз, последовавшее за нападением на шиитскую мечеть в Мазари-Шарифе, ясно показывает злые цели террористов, служащих наемниками для иностранцев, которые стремятся развязать гражданскую войну в Афганистане», — отметил он.

По меньшей мере 33 афганца, включая детей, были убиты и еще 43 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети в северном городе Кундуз.