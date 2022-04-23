Тегеран, , 08:11 — REGNUM 22 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 940, причем за последние сутки от смертельного вируса погиб 21 иранец. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще 21 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 940», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 1096 новых случаев заражения COVID-19, при этом 174 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана далее отметило, что 6 960 970 пациентов из общего числа 7 214 904 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1134 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 257 430 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 449 467 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.