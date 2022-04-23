Тегеран, 23 апреля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. После теракта в афганских городах Кабул и Мазари-Шариф министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи выразил готовность оказать раненым афганцам гуманитарную и медицинскую помощь. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 апреля.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

В результате двух отдельных нападений на школу имени Абдула Рахима Шахида в Кабуле и мечеть Сех Докан в Мазари-Шарифе погибли и получили ранения десятки человек.

Иранский министр выступил с посланием, в котором осудил теракт, написав, что глобальное высокомерие и региональные террористические элементы прилагают все усилия, чтобы посеять раздор между мусульманами в Афганистане, при этом они прибегают к отвратительным методам, таким как массовые убийства верующих в мечети в Мазари-Шарифе, а также невинных учеников в столичной школе, что вызвало глубокую скорбь среди мусульман в священный месяц Рамадан.

Министерство здравоохранения и медицинского образования выразило сожаление в связи с недавними жестокими инцидентами против мусульман, в частности в отношении шиитов, осуждая заговоры врагов и выражая готовность оказать братской стране Афганистан гуманитарную и медицинскую поддержку.

«В соответствии с исламскими ценностями министерство с гордостью прилагает все усилия для предоставления афганским гражданам, проживающим в Иране, медицинских услуг во время пандемии COVID-19», — отмечается в заявлении.