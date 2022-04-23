Тегеран, , 08:25 — REGNUM Все медицинские центры иранской провинции Южный Хорасан выразили готовность предоставить иностранным гражданам вакцину MMR, заявил представитель министерства здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 апреля.

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Маджид Шайестех, заместитель ректора Бирджандского университета медицинских наук, сообщил местным СМИ, что иностранные граждане, проживающие в провинции Южный Хорасан, могут прийти в центры комплексного медицинского обслуживания, медицинские центры и дома здоровья в провинции, чтобы сделать один укол вакцины MMR, которая защищает от кори, эпидемического паротита и краснухи.

Университет направил несколько писем, призывая медицинские центры вакцинировать всех иностранных граждан, проживающих в провинции, независимо от их опыта вакцинации.

Глава центрального медицинского центра Южного Хорасана отметил, что целевая группа включает иностранных граждан в возрасте от 9 месяцев до 30 лет, которые составляют 6 800 человек.