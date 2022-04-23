Хайкоу, Китай, 23 апреля 2022, 06:54 — REGNUM Первое место в мартовском рейтинге крупных городов Китая по качеству воздуха занял город Хайкоу, являющийся административным центром южной китайской провинции Хайнань. Об этом 23 апреля сообщает Министерство охраны окружающей среды КНР.
Второе место в тройке лидеров занимает административный центр Тибетского автономного района город Лхаса. Третьим оказался город Чжоушань, расположенный в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
По данным местных источников, в провинции Хайнань в первом квартале доля дней с отличным качеством воздуха достигла 99,9%. Отмечается, что хорошим экологическим показателям провинции способствует целенаправленная и активная политика властей по защите окружающей среды и сокращению вредных выбросов. В частности, субсидирование покупок частными лицами автомобилей на альтернативных источниках энергии.
Как сообщало ИА REGNUM, на два года позднее запланированного из-за сложившихся экономических условий будет реализован в России проект «Чистый воздух».
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