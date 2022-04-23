Хайкоу, Китай, 23 апреля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Первое место в мартовском рейтинге крупных городов Китая по качеству воздуха занял город Хайкоу, являющийся административным центром южной китайской провинции Хайнань. Об этом 23 апреля сообщает Министерство охраны окружающей среды КНР.

Anna Frodesiak Хайкоу

Второе место в тройке лидеров занимает административный центр Тибетского автономного района город Лхаса. Третьим оказался город Чжоушань, расположенный в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

По данным местных источников, в провинции Хайнань в первом квартале доля дней с отличным качеством воздуха достигла 99,9%. Отмечается, что хорошим экологическим показателям провинции способствует целенаправленная и активная политика властей по защите окружающей среды и сокращению вредных выбросов. В частности, субсидирование покупок частными лицами автомобилей на альтернативных источниках энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, на два года позднее запланированного из-за сложившихся экономических условий будет реализован в России проект «Чистый воздух».

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