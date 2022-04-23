Вашингтон, , 06:53 — REGNUM США готовы выделить до $100 тыс. на программу «укрепление связей» между жителями США и Азербайджана. Об этом говорится в описании гранта.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Посольство США в Баку (столица Азербайджана — прим.) объявляет прием предложений проектов, способствующих достижению целей дипломатии миссии США, связанных с … укреплением связей между гражданами Азербайджана и США», — отмечается в документе, передает RT.

Инициатива предполагает проведение «программ по гендерному равенству», обучению предпринимателей, мероприятий по профподготовке журналистов, организацию образовательных обменов, семинаров, лекций на различные темы.

Предложенные будущими получателями финансирования проекты должны подразумевать взаимодействие с экспертами или организациями США «для содействия лучшему пониманию политики США» жителями Азербайджана.

Общий объем средств, который США готовы выделить на реализацию программы, — $100 тыс. Минимальный размер одного гранта — $10 тыс., максимальный — $50 тыс.