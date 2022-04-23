Тель-Авив, Израиль, 23 апреля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Новую ракетную атаку по Израилю совершили с территории сектора Газа палестинские радикалы в ночь на 23 апреля, сообщили в пресс-службе израильской армии.

(сс) geralt Ракета

Радиостанция Kan передала о том, что запущенная ракета упала в незаселенной местности. Ранее из Газы по израильской территории было выпущено две ракеты. Одна взорвалась на открытой местной в Израиле, а друга — не смогла преодолеть границу и упала в самом палестинском анклаве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля израильские военные корабли провели рейд вдоль побережья Газы и обстреляли побережье на северо-западе сектора, также несколько палестинских рыболовных судов, вынудив их вернуться на берег.