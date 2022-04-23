Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Попытки добиться от Индии того, чтобы она не полагалась на Россию в военной сфере, предпринимают Соединённые Штаты. Об этом 22 апреля сообщил представитель Министерства обороны США Джон Кирби в ходе брифинга.

Джон Кирби Hispantv.com

Кирби заявил, что США были очень откровенны с Индией и с другими странами. Как отметил представитель минобороны США, Вашингтон не хочет, чтобы в Нью-Дели полагались на Россию в вопросах обороны.

При этом Кирби уточнил, что США ценят сотрудничество с Индией в военной сфере и ищут пути для его улучшения и дальнейшего развития. По словам Кирби «это будет продолжаться, потому что важно».

Также представитель Пентагона добавил, что США ценят усилия Индии по обеспечению безопасности в регионе.

Напомним, в Вашингтоне 11 апреля состоялся диалог между министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом и министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкарой с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном. Обе стороны заявили о намерении развивать двустороннее партнёрство в оборонной сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания предложит Индии помощь в разработке и строительстве новых истребителей.

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