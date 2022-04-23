Донецк, 23 апреля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли поселок Зайцево, выпустив 10 снарядов калибра 122 мм. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5.45 — н.п. Кодема — н.п. Зайцево (южное): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее вооруженные формирования Украины обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка.