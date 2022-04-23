Херсон, Украина, , 06:30 — REGNUM Укрепленный район украинских националистов уничтожен российскими военнослужащими в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области, 23 апреля сообщили пресс-службе в Минобороны России.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он находился в кирпичном здании средней школы, расположенном вблизи жилых домов. Недалеко от укрепрайона были оборудованы окопы, траншеи, огневые точки, а также было установлено вооружение.

В здании школы найдены стрелковое оружие, боеприпасы, гранатометы, миномет, патроны различного калибра, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки NLAW, которые были в спешке оставлены украинскими боевиками. Для отхода националисты использовали несколько подземных ходов, ведущих из школы в прилегающие к ней жилые дома.

Во дворе учебного заведения осталась сгоревшая техника, а в подвале здания — медицинский пункт, а также места для отдыха, приготовления еды и взрывных устройств. В ведомстве отметили, что российские военные нашли десятки гранат и других взрывоопасных предметов, начиненных саморезами и гвоздями, которые были после вывезены и уничтожены.

Все обнаруженные боеприпасы и трофейное вооружение будет передано подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля стало известно, что в доме в селе Казачьи Лагеря Херсонской области был найден большой схрон с оружием, в котором находились автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолет ТТ, другие образцы стрелкового вооружения с боеприпасами, а также охотничье и травматическое оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Херсоном российские силовики обнаружили схрон в покинутом доме