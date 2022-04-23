Челябинск, 23 апреля, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Житель Челябинска предстанет перед судом за хищение более 8,6 млн рублей под предлогом передачи сотруднику налоговой инспекции взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

47-летнему гражданину вменяют мошенничество. Следствие установило, что одна из фирм задолжала бюджету более 118 млн рублей. Это было выявлено в ходе проверки, проведённой налоговым органом. И руководитель фирмы передал обвиняемому через знакомых деньги для якобы вручения взятки сотрудникам ФНС.

Однако обвиняемый не собирался быть посредником и даже не имел такой возможности. Он получил деньги, инсценировал своё задержание силовиками и скрылся, распорядившись полученным по своему усмотрению.

Однако вскоре обман раскрылся. Уголовное дело рассмотрит Центральный райсуд Челябинска. ​​​​​​​