Москва, , 06:19 — REGNUM В субботу, 23 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 24 апреля в Москве также облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью — юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +12… +17 °C днём. Ночью — +2… +7 °C.

В воскресенье, 24 апреля, днём в столице ожидается +15… +17 °C, по области +13… +18 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Пасху распогодится, ожидается потепление до +16 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков.

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