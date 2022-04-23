Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Военная помощь, которая выделяется Соединёнными Штатами Украине, включает более 700 барражирующих снарядов Switchblade, 90 гаубиц и 16 вертолетов Ми-17. Об этом 22 апреля сказано в заявлении, распространённом пресс-службой Пентагона.

Самолет из США с партией вооружения для Украины © twitter @oleksiireznikov

Речь идёт и о тех вооружениях, которые уже были доставлены Киеву, и о тех, которые только планируется доставить. Общий объём выделенной Вашингтоном помощи Киеву с 24 февраля оценён в $3,4 млрд, а с января 2021 года доставлено помощи на $4 млрд.

Среди вооружений перечислены более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, свыше 5,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также свыше 14 тыс. «иных противотанковых систем». Кроме того, Украине поставлено 200 бронетранспортёров, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия, более 50 млн единиц боеприпасов и прочее вооружение. Также в поставках Киеву указаны 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок, системы ночного видения и различные средства связи, 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost.

Ранее ИА REGNUM что, как заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев, Россия имеет полное право считать законными целями для ударов транспорты США и НАТО, следующие с оружием по территории Украины.

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