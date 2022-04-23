Богота, , 06:08 — REGNUM Вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес призвала страну готовиться к продовольственному кризису. Соответствующее заявление политик сделала в эфире радиостанции Blu Radio.

Хлеб

«Никто не избежит повышения цен на все продукты, особенно на продукты питания. Никто не избежит трудностей с доступом к удобрениям, мочевине и многим агрохимикатам, необходимым миру для производства продуктов питания», — заявила она.

Рамирес выразила надежду, что Колумбия все же сможет избежать нехватки продовольствия. По ее словам, кризис может наступить из-за специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, а также от действия антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что причинами продовольственного кризиса в мире стали торговые войны и незаконные односторонние санкции. По его словам, от этих действий страдает около двух третей населения всего мира.