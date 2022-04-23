Вашингтон, 23 апреля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся с официальным визитом в Вашингтоне, не сомневается, что через какое-то время США вновь откроют посольство в Киеве. Об этом 22 апреля сообщает агентство Reuters.

Денис Шмыгаль

Общаясь с журналистами в связи с завершением визита, Шмыгаль ответил на вопрос, получил ли он заверения от Соединённых Штатов, что они вновь откроют в его стране своё посольство.

Денис Шмыгаль «Это обязательно произойдёт, но мы подождём».

В Вашингтоне Шмыгаль провёл переговоры с госсекретарём Энтони Блинкеном и помощником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он также был принят президентом Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское посольство откроется в Киеве в мае.