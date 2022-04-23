Лондон, , 06:01 — REGNUM Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, допустившего успех специальной военной операции России на Украине, противоречат его более ранним словам «победе» Киева. Об этом пишет издание The Financial Times.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы публикации отмечают, что высказывание британского лидера также идует в разрез с «единой позицией» G7 (Большой семерки), в которую входит и Лондон. Кроме того, в статье приводится мнение высокопоставленного чиновника ЕС, который считает, что сказанное Джонсоном «разозлит» Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак обвинил Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. По мнению Скшипчака, премьер-министр Британии поставил под угрозу безопасность военнослужащих НАТО, сообщив, что украинские боевики проходят обучение владению новым оружием и техникой за пределами Украины.

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