Лондон, 23 апреля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, допустившего успех специальной военной операции России на Украине, противоречат его более ранним словам «победе» Киева. Об этом пишет издание The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Авторы публикации отмечают, что высказывание британского лидера также идует в разрез с «единой позицией» G7 (Большой семерки), в которую входит и Лондон. Кроме того, в статье приводится мнение высокопоставленного чиновника ЕС, который считает, что сказанное Джонсоном «разозлит» Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак обвинил Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. По мнению Скшипчака, премьер-министр Британии поставил под угрозу безопасность военнослужащих НАТО, сообщив, что украинские боевики проходят обучение владению новым оружием и техникой за пределами Украины.