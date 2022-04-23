Екатеринбург, 23 апреля, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В Свердловскую область с Украины вернулся ещё один военнослужащий. Об этом сообщила журналистам региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Све.рф Татьяна Мерзлякова

По данным Накануне. Ru, всего на Урал из плена вернули уже восьмерых солдат. Ранее Мерзлякова сообщала информацию о девятерых свердловчанах, попавших на Украине в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урал вернулись семеро военнослужащих. Сейчас они проходят реабилитацию.